Vecchiano: cadavere di un 30enne trovato al confine con Torre del Lago

Macabro ritrovamento nella tarda mattinata di ieri, sabato 5 settembre, nella zona interna fra Vecchiano e Torre del Lago, non distante dall'impianto idrovoro. Un pescatore ha chiamato i Carabinieri dopo essersi imbattuto nel corpo senza vita di un giovane. Si tratta di un 30enne della Lettonia.

L'area è nota per essere luogo di spaccio e consumo di droga, insieme a giri di prostituzione. E' nell'ambito degli stupefacenti che la vicenda sembra al momento potersi inserire: durante il sopralluogo i militari dell'Arma hanno trovato vicino al corpo riverso a terra una siringa, con un'auto parcheggiata poco lontano. Il contesto ha quindi fatto emergere come più probabile l'ipotesi di un malore legato all'assunzione di droga.

Sarà necessario aspettare i risultati dell'autopsia per accertare le cause del decesso, mentre proseguono gli accertamenti sulla storia che ha portato il giovane a trovare la morte nel pisano. Al momento, infatti, a parte l'identificazione, non risulta alcuna residenza e non aveva precedenti di polizia.