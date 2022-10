Lungarno Pacinotti: 24enne cade dalle spallette

Caduta dalle spallette intorno alla mezzanotte in lungarno Pacinotti a Pisa, all'altezza di Ponte di Mezzo. A precipitare un ragazzo di 24 anni di nazionalità spagnola.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Polizia di Stato, oltre all'ambulanza del 118.



Secondo una prima ricostruzione dell'episodio si tratta di una caduta accidentale. Il ragazzo stava trascorrendo la serata in centro insieme ad altri connazionali.

Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato all'ospedale Cisanello per le cure del caso. Nella caduta ha riportato alcune fratture ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita.