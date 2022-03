La campagna 'CoopforUcraina' al supermercato di Porta a Mare

Una piantina in segno di speranza e augurio di pace, in cambio di una donazione a sostegno della campagna #CoopforUcraina, l’iniziativa di Coop e Unicoop Firenze per portare un aiuto immediato alla popolazione ucraina, in collaborazione con Unhcr Agenzia Onu per i Rifugiati, Comunità di Sant’Egidio e Medici Senza Frontiere, organizzazioni umanitarie già presenti ed attive da tempo sul territorio.

L’appuntamento è per domani, sabato 19 marzo, alla Coop di Pisa Porta a Mare, dopo il successo della stessa iniziativa sabato scorso a Pisa Cisanello, quando la sezione soci Coop ha raccolto complessivamente 1760 euro da donare per l’emergenza.

"Ringraziamo di cuore chi ci aiuta ad aiutare - fanno sapere della sezione soci Coop di Pisa - la situazione in Ucraina e nei Paesi confinanti è sempre più preoccupante e come Cooperativa e come sezione soci non potevamo restare fermi. L’idea della piantina vuole rilanciare un simbolo di speranza e di pace, anche in questo periodo. Invitiamo a donare, perché le tre organizzazioni umanitarie possano sostenere al meglio chi fugge dalla guerra".

La campagna CoopforUcraina parte da uno stanziamento di 500mila euro totali messe già a disposizione da tutte le cooperative di consumatori, sul quale andranno a sommarsi le donazioni dei soci e dei consumatori. L’obiettivo è superare un milione di euro. Si può donare: alle casse dei Coop.fi in punti della Carta socio o denaro; utilizzare la piattaforma eppela.com/coopforucraina; il conto corrente dedicato (IBAN – IT 36 H 02008 05364000106357816).