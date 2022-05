Arriva la 'Notte al Maneggio' con i campi estivi del Centro ippico La Cartuja

Esiste un piccolo mondo fatto di cura e dedizione, natura e semplicità. Un mondo che d'estate diventa il luogo perfetto per divertirsi in compagnia e vivere avventure a contatto con gli animali. E' il centro ippico La Cartuja, nel cuore della Valgraziosa, a due passi dalla Certosa di Calci. "L'esperienza dello scorso anno, andata benissimo, ci ha convinto a proporre un programma ancora più ricco, rivolto a tutte le fasce d'età" conferma Silvio Colombini, anima e motore del Centro La Cartuja.

Dal 13 giugno al 9 settembre, da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, i bambini e i ragazzi (pony club dai 4 ai 7 anni, cavalieri e amazzoni dagli 8 anni in su) sono impegnati nelle lezioni di cultura equestre, educazione ambientale, ma anche tra laboratori, giochi, passeggiate e lettura. Senza dimenticare il relax in piscina. Non solo: avranno la possibilità di conoscere e interagire con Melody, Zoe, Ambra, Clara e tutti gli altri cavalli del maneggio. Chi vorrà, prenotando una lezione, potrà anche imparare ad andare a cavallo grazie agli istruttori del centro. "Abbiamo pensato ad una varietà di attività in grado di sviluppare nei ragazzi una consapevolezza più significativa rispetto alla natura, gli animali e lo spirito di gruppo. Il campo solare al Centro ippico La Cartuja è un'occasione - spiega ancora Silvio Colombini - per fare nuove amicizie, mettersi alla prova superando i propri limiti, imparare tutto quello che c'è da sapere sui cavalli ed esplorare il territorio che ci circonda". Ma quale avventura è più elettrizzante di una notte al maneggio? Il giovedì l'esperienza diventa unica: bambini e ragazzi si divideranno tra Club House e spazi esterni per trascorrere insieme la notte e risvegliarsi al mattino per una colazione insieme.

Come si svolge il Campo solare: i ragazzi sono divisi in due fasce di età per permettere una leggera diversificazione delle attività. La nuova squadra è formata da un educatore che accompagnerà i singoli gruppi attraverso le attività della giornata rendendo ogni giorno un'avventura nuova.

Costi:

- Settimana € 150 euro

- Sconto x fratelli € 130/sett.

- Assicurazione infortuni annua: € 40

- Notte al maneggio €30 (notte, cena e colazione)

Info e prenotazioni 377 02122573; alphadventures@gmail.com; https://www.maneggiocalci.it/.