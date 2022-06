Messa in sicurezza dell'acquedotto mediceo: si punta a ripristinare la viabilità entro la fine di luglio

Si tratta di un'arteria stradale vitale per la viabilità che unisce i territori di San Giuliano Terme e Pisa. E dallo scorso 30 maggio, a causa di una manovra azzardata di un camionista, è chiusa per favorire la messa in sicurezza del monumento storico che costeggia e sovrasta le strade poste nella zona nevralgica a cavallo tra il capoluogo di provincia e uno dei centri di periferia più importanti e frequentati. Nella mattina di lunedì 20 giugno il sindaco termale Sergio Di Maio e il collega di Pisa Michele Conti si sono recati sul cantiere posto all'incrocio tra via dei Condotti e via Puccini per valutare lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza dell'acquedotto mediceo.

"Via Puccini è un’arteria importante per la viabilità in entrata e in uscita da Pisa" affermano i due sindaci. "Abbiamo affidato i lavori in somma urgenza: il cantiere è aperto e gli operai sono al lavoro ma l’intervento, per le caratteristiche del manufatto da preservare, si presenta molto delicato e richiederà ancora qualche settimana di lavoro. Monitoreremo l’andamento dei lavori affinché procedano spediti per permettere la riapertura della strada entro la fine del mese di luglio".