Capannoli: scanner per la rilevazione della febbre all'entrata del Palazzo Comunale

E' stato installato nei giorni scorsi lo scanner per la rilevazione della temperatura all’entrata del Palazzo Comunale a Capannoli. Avvicinando il viso al display il dispositivo rileva l’eventuale assenza della mascherina e misura la temperatura. In caso di temperatura inferiore a 37.5°C, il dispositivo permette l’apertura della porta d’ingresso del Palazzo Comunale.

Seguirà l’igienizzazione delle mani con gel messo appositamente a disposizione. Una nuova misura per garantire la sicurezza di un luogo pubblico che, anche in tempi di appuntamenti e pratiche on line, resta un punto di riferimento per i cittadini che fisicamente continuano a preferire il contatto diretto ed immediato degli uffici. Si ricorda comunque che è preferibile rivolgersi agli uffici comunali previo appuntamento; Sindaca e assessori ricevono su appuntamento.