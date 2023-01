Emergenza carcere: il Prefetto di Pisa convoca i sindacati di Polizia

Un incontro fra il Prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro e i sindacati di polizia penitenziaria, sulla sicurezza del personale di polizia e i problemi strutturali. Lo rende noto Giuseppe Proietti Consalvi, vicesegretario generale dell'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, che aggiunge: "Dopo la recente visita al carcere, la dottoressa D'Alessandro ha ritenuto opportuno convocare le organizzazioni sindacali per una disamina della situazione".

"Nel ringraziare, anche pubblicamente, il Prefetto - conclude Proietti Consalvi - per la vicinanza e solidarietà al personale di Polizia Penitenziaria, vittima di continue aggressioni, in assenza di provvedimenti da parte dell’amministrazione penitenziaria, abbiamo sottolineato la necessità più che mai urgente di sollecitare i competenti uffici, per avviare un’ampia ristrutturazione del carcere e un incremento del personale dei ruoli dei sovrintendenti e ispettori, iniziando con la chiusura della sezione ex art. 32 e i trasferimenti dei detenuti facinorosi in altri istituti più idonei strutturalmente".