Sicurezza, il Silp Cgil ribadisce: "Gravi carenze negli organici delle forze dell'ordine"

"Il Silp Cgil provinciale di Pisa in merito agli ultimi fatti di criminalità che hanno interessato il tessuto urbano della città, con particolare riferimento alla zona prospiciente la stazione di Pisa Centrale, con ultimo, ma solo in termini cronologici, l'omicidio di una persona avvenuto in via Corridoni in pieno giorno e che hanno interessato cronache locali e non, intende segnalare due questioni che, a nostro avviso, concorrono al permanere di questo stato di cose e, quindi rilanciare le sue proposte". Il segretario generale del sindacato di Polizia Gabriele Prato continua: "Intanto ci preme confermare che Pisa non è il cosiddetto 'Bronx' ma, analogamente a tante realtà della provincia italiana, anche a Pisa va considerata nella giusta dimensione la problematica della carenza degli organici delle forze di Polizia, rispetto alle previste piante organiche, da cui la prima questione che di fatto condiziona in modo sempre più penalizzante la gestione dei Servizi di Prevenzione dei vari Uffici, sia per quanto attiene la Questura ed i Commissariati dipendenti di Pontedera e Volterra, sia per attività specialistiche di Stradale, Frontiera Aerea, Polfer e Postale. Da registrare inoltre che spesso le carenze organiche sono amplificate da un numero sempre maggiore di personale che viene distolto dal controllo del territorio per funzioni burocratiche e per servizi a concerti e manifestazioni sportive".

"L'altra più di carattere sociale - aggiunge Prato - che condiziona per certi aspetti le attività di Sicurezza Pubblica delle Forze dell'Ordine, in quanto per problematiche organizzative, riteniamo che troppo spesso le Forze dell'Ordine vengono chiamate ad intervenire su questioni di disagio e di degrado, invece di far intervenire prima i giusti 'filtri' che eviterebbero talvolta che queste situazioni declinassero in vere e proprie questioni di Polizia". "Queste e molte altre sono materie oggetto di una Piattaforma Rivendicativa che il Silp Cgil ha promosso e presentato ai Dirigenti responsabili degli Uffici della Polizia di Stato con le relative proposte".

Il segretario di Silp Cgil conclude: "Tra queste vi sono anche quelle presentate appositamente agli Enti Locali interessati (Comune e Regione), tra le quali, come già ampiamente documentato, il trasferimento della locale Questura in un edificio più capiente e più rispondente alle attuali esigenze che a nostro modo di vedere poteva essere la ex Provincia, sita in piazza Vittorio Emanuele II. Una proposta tra le altre che permetterebbe di erogare i molteplici servizi ai cittadini in maniera più soddisfacente e garantirebbe inoltre migliori condizioni di lavoro per i poliziotti".