Coronavirus nel pisano, i dati del 14 ottobre: 13 nuovi casi a Cascina

Nel territorio di competenza dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, secondo le proprie modalità orarie di rilevazione, sono 146 i casi positivi segnalati nel bollettino di mercoledì 14 ottobre.

Per quanto riguarda l'area pisana sono in totale 32 i casi rilevati. Nel dettaglio: Cascina 13, Fauglia 1, Pisa 12, San Giuliano Terme 4, Vicopisano 2.

Per quanto riguarda invece l'area della Valdera e dell'Alta Valdicecina sono stati registrati in totale 21 casi (Bientina 1, Calcinaia 2, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 2, Ponsacco 1, Pontedera 7, Riparbella 3, Santa Maria a Monte 3, Volterra 1).



Nel territorio di competenza dell'Asl Toscana Centro invece sono in totale 308 i nuovi casi registrati. Nell'area della provincia di Pisa (Comprensorio del Cuoio) 2 casi sono stati rilevati a Castefranco di Sotto, 5 a Montopoli Valdarno, 9 a San Miniato e 16 a Santa Croce sull'Arno.



