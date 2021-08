Coronavirus in Toscana, ancora 765 nuovi casi: tasso di positività al 5,55%

I dati anticipati come di consueto dal governatore Giani in attesa del bollettino completo

Si mantiene ancora abbondantemente sopra i 700, ma con un numero lievemente più basso di tamponi effettuati rispetto a ieri, il numero dei nuovi positivi nella nostra regione. I nuovi casi registrati in Toscana, come anticipa il governatore Eugenio Giani, sono 765 su 13.787 test di cui 9.006 tamponi molecolari e 4.781 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi sale al 5,55% (11,3% sulle prime diagnosi).

"35mila vaccini somministrati nelle ultime 24 ore, il 72% dei toscani over 12 ha ricevuto la prima dose" sottolinea il presidente della Regione.