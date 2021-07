Coronavirus in provincia: nell'ultima settimana 6 nuovi casi a Pisa, 9 in Valdera

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi da Covid nell'ultima settimana, da martedì 29 giugno a lunedì 5 luglio, sono 71.

Per quanto riguarda l'area pisana nell'ultima settimana sono 16 i nuovi casi positivi: Calci 1, Cascina 5, Pisa 6, San Giuliano Terme 4. (Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.522 (esclusi test a lettura ottica); numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 24. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 72.486 prime dosi e 45.006 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 64,3%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età: over 80 - 92%; da 70 a 79 anni - 89,3%; da 60 a 69 anni - 84,1%; da 50 a 59 anni - 77,1%; da 40 a 49 anni - 47,1%; da 30 a 39 anni - 50,9%; da 20 a 29 anni - 37,9%; da 12 a 19 anni - 21%).

Per quanto riguarda l'area della Valdera e della Valdicecina sono 9 i nuovi casi positivi nell'ultima settimana: Ponsacco 4, Santa Maria a Monte 3, Terricciola 2. (Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 959 (esclusi test a lettura ottica); numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 9. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 77.419 dosi e 43.355 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 60,2%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età: over 80 - 92,8%; da 70 a 79 anni - 87,3%; da 60 a 69 anni - 81,8%; da 50 a 59 anni - 74,1%; da 40 a 49 anni - 40,2%; da 30 a 39 anni - 45,3%; da 20 a 29 anni - 33,9%; da 12 a 19 anni - 18,7%).

Nella zona delle Valli Etrusche nessun nuovo caso in provincia di Pisa nell'ultima settimana.