Coronavirus in Toscana: oltre 1100 nuovi casi, 900mila i vaccini somministrati

Il governatore Giani fa il punto anche sulle vaccinazioni in Toscana: "Vaccini attualmente somministrati: 901.073, percentuale di somministrazione e ritmo 89,6% (87,2% media nazionale)".

Intanto per venerdì è attesa come di consueto la decisione del Ministero della Salute sui colori delle regioni per la prossima settimana. Con molta probabilità la Toscana si vedrà confermata la zona arancione. Sarà valutata però la possibile istituzione di aree rosse dove il contagio corre di più. Da sabato alle ore 14 dovrebbero tornare in arancione, come stabilito dal governatore Giani, le province di Firenze e Prato, oltre ad alcuni Comuni della provincia di Siena e Pisa (per quest'ultima San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Montopoli Valdarno e Castelfranco di Sotto) che questa settimana sono stati mantenuti rossi a causa dell'elevato numero di casi positivi registrati con ripercussioni anche sul sistema ospedaliero.