Coronavirus in Toscana, 1150 nuovi casi: scende il tasso di positività

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.150 su 26.865 test di cui 15.612 tamponi molecolari e 11.253 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,28% (13,1% sulle prime diagnosi)". Lo rende noto su Facebook il governatore della Regione Eugenio Giani anticipando i dai del nuovo bollettino di oggi, 17 aprile, che sarà diffuso come di consueto nel primo pomeriggio.

Ieri, 16 aprile, erano stati 1239 i nuovi contagi su 24.749 test di cui 13.852 tamponi molecolari e 10.897 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi era stato del 5,01% (14,0% sulle prime diagnosi). Nel bollettino di ieri era stato registrato anche un decisivo calo dei ricoveri ordinari (-84), con 8 persone in meno in terapia intensiva.

Giani ha pubblicato via social anche una infografica sul dato dei vaccinati over 90 nella nostra regione: il 95% ha già ricevuto la prima dose.