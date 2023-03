Castelfranco di Sotto: nasce il nuovo Centro Commerciale Naturale

Si è costituito il nuovo Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto, una realtà composta da 20 imprenditori, commercianti e professionisti pronti per valorizzare il centro storico e rilanciare il tessuto commerciale del paese, in piena sinergia con Confcommercio Provincia di Pisa.

"I migliori auguri di buon lavoro alla nuova squadra: vedere la nascita di un nuovo Centro Commerciale Naturale non è affatto scontato in questo periodo di estrema difficoltà per le imprese", è il saluto del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "E' un piacere vedere la nascita di una nuova realtà che potrà dare sicuramente nuovo impulso al territorio, alla quale assicuriamo tutto il nostro supporto e sostegno".

"Ci metteremo subito al lavoro per inaugurare un nuovo percorso nato grazie alla volontà e all'impegno di 20 imprenditori che lavorano in Corso Bertoncini e strade limitrofe, ma aperto a tutti coloro che vorranno aderire", afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli: "Castelfranco è una realtà ricca di attività che chiedono innanzitutto un centro storico più accogliente e decoroso. Un impegno che può partire dall'organizzazione di nuove iniziative ed eventi e da un programma di riqualificazione del centro che preveda incentivi per le attività esistenti e per attrarre nuovi investimenti. Auspichiamo una fattiva collaborazione con l'amministrazione comunale, alla quale chiederemo un incontro proprio su questi temi".

Ecco i componenti del Centro commerciale naturale di Castelfranco di Sotto: Simone Bimonte (La 'ompagnia d'iccaffè), Paola Gini (Bar Gini), Deanna Ricci (Ottica Franceschi), Davide Fluvi (Gioielleria Franceschi), Fabio Sollazzi (Ottica Sollazzi), Valentina Bonfanti (Dover), Antonio Pipitone (La Dolceria Bar Pasticceria), Stefano Fiorentini (Assicurazioni Vittoria), Antonella Ceccanti (edicola/cartolibreria), Irene Sozo, Filomena Rosalia, Diletta Gorgerino (Fashion Girl), Chiara e Michela Pistolesi (Agenzia Immobiliare Pistolesi), Simone Nardinelli (Panificio Nardinelli), Paolo Marinari (Eugenio e Paolo Parrucchiere), Flavio Gambini (Agenzia pratiche amministrative), Elisabetta Gambini (Camely Design), Bruno Baglieri (Bar Centrale).