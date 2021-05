Brando cade in un fossato: salvato dai Vigili del fuoco

La dinamica e le cause che hanno provocato lo scivolone nel fossato sono ancora da chiarire, ma per fortuna la vicenda che ha avuto per protagonista Brando è terminata con un lieto fine.

Il cavallo è stato soccorso in via di Lavaiano, a Pontedera, dalle squadre di Vigili del fuoco di Pontedera e Cascina. L'animale, una volta estratto dal fosso e affidato alle cure di un veterinario, si è risollevato da solo sulle zampe. Brando sembra essere in buone condizioni