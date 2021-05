Tradizione storiche, Tramontana celebra il ricordo di San Torpè

Nonostante le restrizioni, collegate al perdurare della pandemia, la Parte di Tramontana prosegue nella propria attività civile, cercando di adattarsi alla situazione attuale e non volendo rinunciare alle proprie tradizioni. In questo contesto il Comando Boreale ha voluto onorare la memoria liturgica (che ricorre appunto il 29 aprile) del proprio patrono San Torpè, ufficiale della corte dell’imperatore Nerone, martirizzato 'in odium fidei' nel 1° secolo dopo Cristo a Pisa.

La festa di San Torpè è tradizionalmente momento di incontro per tutta la Parte, che in questa occasione abitualmente presenzia alla cerimonia che si tiene nell’omonima chiesa alla presenza delle massime cariche cittadine e delle autorità della città di Saint Tropez, che ogni anno si recano in pellegrinaggio a Pisa. In questa giornata negli anni passati la Parte organizzava al termine della Santa Messa l’investitura dell’Ambasciatore e del Cavaliere Alfiere, in memoria dell’antica cerimonia del cartello, atto che nei secoli passati costituiva uno dei momenti propedeutici allo svolgimento della battaglia sul ponte.

Purtroppo quest’anno la situazione pandemica non ha consentito lo svolgimento della consueta cerimonia giocopontesca, né la presenza delle autorità di Saint Tropez a Pisa. Il Comando di Tramontana ha tuttavia voluto presenziare alla celebrazione eucaristica presieduta dai Padri Carmelitani con una delegazione guidata dal Generale Matteo Baldassari e dal Consigliere Civile Giuseppe Lippi, alla presenza delle autorità cittadine ed in collegamento streaming con le istituzioni della città di Saint Tropez. Il Comando, a nome di tutta la Parte, ha offerto un omaggio floreale al busto di San Torpè ed ha rivolto un messaggio di devozione al termine della messa. Il Generale di Tramontana, in rappresentanza di tutto il popolo boreale, ha inoltre fatto pervenire al sindaco della città francese una lettera con un messaggio augurale di saluto auspicando di poter tornare il prossimo anno a celebrare insieme la memoria del santo.