A Vicopisano torna la 'Cena nel Borgo sotto Torri e Stelle': le regole e come partecipare

Torna la cena nel borgo sotto torri e le stelle, il 14 luglio, in Via Lante a Vicopisano. Prenotazioni entro le 13 del 12 luglio ai recapiti della Biblioteca P.Impastato: 050796581, biblioteca@comune.vicopisano. pi.it o direttamente in sede. Poche, semplici regole per partecipare alla cena volta a valorizzare il borgo, gratuita.

I posti saranno assegnati dall'organizzazione, che potrà tener conto di particolari esigenze, se segnalate entro i tempi stabiliti. I partecipanti dovranno provvedere in proprio all’apparecchiatura del tavolo concesso, obbligatoriamente con tovaglia bianca di stoffa, per creare l'effetto di un’unica tavolata. I commensali dovranno portare da casa tutto l’occorrente per la cena: i piatti dovranno essere di ceramica, i bicchieri di vetro o cristallo, le posate di metallo. Il tavolo potrà essere addobbato con fiori del colore che si desidera. Si invitano inoltre i partecipanti a recare con sé candele, candelieri, lampade a led a luce calda, al fine di migliorare l'illuminazione del tavolo, renderla più suggestiva e, al contempo, sopperire alla normale illuminazione pubblica di via Lante.

Chi parteciperà dovrà portare da casa anche la cena che ognuno potrà consumare a partire dalle ore 20.30. In alternativa essa potrà essere acquistata negli esercizi commerciali del paese (o nei ristoranti che prevedono l'asporto) previo accordo con gli stessi. A fine cena tutti e tutti dovranno sparecchiare il loro tavolo e raccogliere rifiuti e avanzi per poi smaltirli correttamente e differenziarli a casa propria. Lo staff dell'organizzazione sarà sul posto dalle 18 in poi per l'assegnazione dei posti.

Le prenotazioni sono aperte fino alle ore 13.00 di martedì 12 luglio. Il consiglio in più: indossare abiti, capi di vestiario, accessori a fiori e fioriti, inclusi (o in aggiunta!) dettagli: fiori all’occhiello, monili con fiori, coroncine di fiori, fiori nei capelli, ecc. A seconda del gusto, dell'estro e della fantasia di ogni partecipante.