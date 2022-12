Continua l'impegno dell'associazione Domenico Marco Verdigi: cena solidale a Pontasserchio

Per l'associazione Domenico Marco Verdigi è stato un anno complicato. La prematura scomparsa di Andrea e Carla e la conseguente necessità di riorganizzarsi hanno trasformato gli ultimi mesi in un percorso difficile e assolutamente non scontato. L'obiettivo di tutte le persone che hanno continuato a lavorare per la sopravvivenza dell'associazione, sacrificando una parte importante del loro tempo libero, era quello di portare avanti il sogno di Andrea e Carla: quello di aiutare in modo concreto bambini in condizioni di disagio sanitario, sociale, affettivo o economico.

Un obiettivo che oggi possiamo dire raggiunto: l'associazione è ripartita, grazie anche alla fattiva collaborazione dell'amministrazione comunale di San Giuliano Terme. Domenica 11 dicembre infatti, nella tradizionale sede del teatro 'G. Rossini' di Pontasserchio, si terrà la cerimonia del diciottesimo premio intitolato alla memoria del giovane sangiulianese che il 21 agosto 2004 non esitò un attimo a tuffarsi nel mare tormentato dal libeccio per strappare alla furia delle onde la vita di due bambini. Un gesto di incredibile coraggio che Domenico Marco pagò con la vita. L'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi premiò il giovane con la più alta onorificenza concessa ad un civile: la medaglia d'oro al merito.

Prima del premio però l'associazione avrebbe piacere di incontrare le tante persone che hanno dimostrato costantemente il loro affetto e supporto: per questo ha organizzato nel ricordo di Andrea e Carla, in collaborazione con il circolo ARCI di Pontasserchio, una cena di beneficenza. "Una bella occasione per incontrarci e parlare del futuro dell'associazione e degli obiettivi che intendiamo raggiungere nei prossimi anni. Appuntamento venerdì 9 dicembre alle 21 presso la sede del circolo ARCI, in via Vittorio Veneto 54. Primo, secondo e dolce: 17.50 euro. Una parte dell'incasso sarà destinato alle attività dell'associazione". Per informazioni e prenotazioni: info@associazionedomenicomarcoverdigi.it o 335 1403083.