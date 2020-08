Centrale dello spaccio sul litorale: 9 persone denunciate

La Polizia di Pisa ha denunciato 9 persone per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso a seguito di un'attività info investigativa portata avanti nei giorni scorsi. I poliziotti, in particolare, hanno concentrato la loro attenzione su un appartamento del litorale pisano. Il sospetto degli agenti era che l'appartamento fungesse da centrale dello spaccio sul lungomare, visto il frequente andirivieni di numerosi individui che, prevalentemente nelle ore serali, sostavano le zone vicine all'abitazione.

Dopo appositi servizi di osservazione i poliziotti hanno fatto irruzione nell'immobile, rintracciando nove persone (delle quali sei extracomunitarie e tre donne italiane, tutti con diversi precedenti di polizia) oltre a quattro minorenni. Le verifiche degli agenti hanno consentito di appurare come una delle nove persone si trovasse agli arresti domiciliari proprio all'interno dell'appartamento.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire dell'hashish, nonché vario materiale utile per il taglio e confezionamento della droga. Per tutti gli occupanti della casa è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria. I tre cittadini tunisini minorenni sono stati affidati a strutture di comunità, mentre l'altra minore presente nell'abitazione è stata affidata ai genitori.