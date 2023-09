Commozione e orgoglio: la Polizia festeggia il patrono San Michele Arcangelo

Nel pomeriggio di venerdì 29 settembre la Polizia di Stato ha celebrato il santo Patrono San Michele Arcangelo nella suggestiva cornice del complesso di San Michele degli Scalzi, nel quartiere delle Piagge. L’ evento è stato inserito quest’anno nella più ampia 'Festa degli Scalzi', arrivata alla quarta edizione e che contempla numerose iniziative che ruotano attorno alla chiesa e all’annesso ex convento.

Nella basilica romanica alle ore 15 l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto ha officiato la messa, concelebrata dal parroco don Lorenzo Bianchi e dal cappellano della Polizia di Stato don Tiziano Minnucci, alla presenza del questore, del prefetto e delle massime autorità cittadine, nonché di una folta rappresentanza di poliziotti in servizio e in congedo. Presenti anche i labari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato e dell'amministrazione provinciale e

una delegazione della magistratura di San Michele. Suggestiva l’intonazione della 'preghiera del Poliziotto', cantata dall’agente Marica Fortugno in servizio alla Squadra Volanti della Questura.

I partecipanti si sono poi spostati nel chiostro dell’ex convento degli Scalzi, dove grazie alla collaborazione del Comune di Pisa e del Comitato delle Piagge è stato organizzato il family day per le famiglie dei poliziotti, aperto alle autorità e alla cittadinanza. Alcune poliziotte hanno accolto due scolaresche del quinto anno della scuola primaria 'Giovanni Parmini', che hanno visitato gli stand allestiti sotto le arcate dello storico chiostro dalla Polizia Stradale, dalla Polizia Scientifica, dalla Polizia Ferroviaria, dalla Polizia di Frontiera e dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Ai bambini entusiasti è stata offerta una merenda e donati gadget istituzionali, tra cui l’ edizione 2023/2024 de 'Il mio diario', realizzato dalla Polizia di Stato per i giovani alunni.

Le autorità e tutti gli ospiti sono stati accolti nel cortile interno del complesso dalle suggestive note del trio di archi dei professori della scuola Buonamici; il questore Sebastiano Salvo ha consegnato le medaglie di commiato inviate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai poliziotti della Provincia di Pisa collocati di recente in quiescenza: l'Ispettore Superiore Vincenzo Cicchiello, l'Ispettore Alessandro Paolo Pedonese e gli Assistenti Capo Coordinatori Stefano Mazzotti e Marcello Salvini, già in servizio in Questura; il Vice Ispettore Stefano Guantini e il sovrintendente Capo Massimo Matteucci, già in servizio all'Ufficio Polizia di Frontiera Aerea dell’aeroporto 'Galilei'; il Sovrintendente Capo Tecnico Antonio Cerrai, già in servizio alla Sezione Polizia Stradale; l’Assistente Capo Coordinatore Roberto Romagnoli, già in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Volterra.

Il Questore ha anche consegnato il distintivo d’onore e l’attestato di iscrizione al 'ruolo d’ onore' della Polizia di Stato perché ferito in servizio al Vice Ispettore Clemente Iannucci, già in servizio in Questura: questo particolare riconoscimento gli è stato tributato dal Capo della Polizia perché il 18 aprile del 2011, libero dal servizio, all’interno del supermercato Coop di Cascina intervenne in aiuto di una cassiera che era bloccata e minacciata alla gola da un uomo travisato ed armato di pistola, a scopo di rapina. Nella colluttazione avuta con il malvivente, il Vice Ispettore fu ferito alla gamba da un colpo di pistola, ferita che nei mesi successivi ne determinò la riforma dal servizio attivo. Il Questore ha anche ricordato i colleghi prematuramente scomparsi quest’anno mentre erano ancora in servizio attivo, il Sovrintendente Tecnico Francesco Ciomei della Questura e l’Assistente Daniele Scasseddu della Polizia di Frontiera aerea; nonché il Sovrintendente Tecnico Capo Elio Santus, già in servizio in Questura, al cui figlio ha consegnato il foglio di congedo e la medaglia di commiato alla memoria. L’ evento, molto partecipato dalla grande famiglia della Polizia di Stato, è terminato con un rinfresco e un brindisi collettivo nella splendida cornice della Sala capitolare dell’ ex convento degli Scalzi.