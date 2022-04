Certificazione biologica e riduzione delle tariffe per le mense dell'Unione Valdera

L’Unione Valdera continua sulla strada del cibo biologico per le mense scolastiche per i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera. Una scelta premiata anche dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ha deciso di dare un significativo contributo all’ente di via Brigate Partigiane. Grazie alla certificazione biologica ed a questo finanziamento ministeriale, nonostante i prezzi delle derrate alimentari abbiano subito evidenti aumenti dovuti a questo periodo storico particolarmente travagliato, il costo dei pasti degli alunni dei sette comuni della Valdera sarà ancora più basso. Le famiglie dei bambini potranno accorgersi delle riduzioni già da maggio, quando cioè saranno fatturati i pasti consumati a scuola nel mese di aprile.

"Mantenere alta la qualità del servizio offerto con l’utilizzo di prodotti biologici senza aumentare le tariffe a carico delle famiglie - sottolinea la Presidente dell’Unione e sindaco delegato alle politiche scolastiche Arianna Cecchini - è un risultato ragguardevole che ci auguriamo i nostri concittadini possano apprezzare. Coltivare, in tutti i sensi, il rispetto della natura, osservare il ciclo stagionale di frutta e verdura, far comprendere il lavoro e la fatica che sta dietro alla filiera del biologico è infatti un bellissimo messaggio per bambine e bambini che desideriamo prosegua nelle nostre scuole grazie anche all’attenzione di tanti insegnanti. Poter continuare ad offrire tutto questo senza gravare sulle tasche delle famiglie, credo rappresenti un valore aggiunto per il nostro territorio e per chi risiede nei nostri comuni".