E' il momento dei saluti per il salone di Stefania Romagnoli: sarà premiata da Confesercenti

Dopo 45 anni ha deciso di appendere al chiodo le forbici e le spazzole, chiudendo la propria attività di acconciature per donna in via Sant'Agostino a Pisa. Non deve certo essere stato facile per Stefania Romagnoli abbassare definitivamente la saracinesca del suo salone: per questo Confesercenti Toscana Nord ha voluto essere presente, con il suo direttore generale Miria Paolicchi e con il responsabile area pisana Simone Romoli, per consegnarle un piccolo riconoscimento.

"Stefania Romagnoli è stata un punto di riferimento per i quartieri di San Marco e San Giusto, una zona della città che ha subito importanti trasformazioni negli anni legata allo sviluppo dello scalo aeroportuale - ha dichiarato Miria Paolicchi - un'attività che si è contraddistinta per la sua grande professionalità incontrando l'apprezzamento della clientela e la cui titolare negli ultimi anni si è impegnata anche sul fronte sindacale contribuendo nel 2020 alla costituzione e sviluppo del gruppo sindacale Immagine e Benessere di Confesercenti Toscana Nord. Per tutti questi motivi abbiamo voluto consegnarle un piccolo riconoscimento, annunciandole già da adesso che sarà premiata nell'ormai tradizionale appuntamento del Gran Galà Confesercenti 2022".

"Lascio questa attività con grande rammarico e il ricordo dei giorni passati insieme ai miei clienti mi accompagnerà ogni giorno - sono state le parole di Stefania Romagnoli - è stato molto difficile prendere la decisione di lasciare il mio lavoro e le mie clienti e spero solo che la mia grande famiglia non mi dimentichi mai. Un ringraziamento enorme va a tutte coloro che mi hanno seguita tutti questi anni. Un enorme grazie anche a mia figlia Elisa che mi è stata di grande supporto e mi ha aiutato nel mio lavoro e a Bruna che ha collaborato con noi in passato e ci è stata sempre vicina con il suo affetto e la sua disponibilità. Siamo state un gruppo molto affiatato nel dare alle nostre clienti la cordialità che meritavano".