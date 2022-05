Veicolo urta i tubi che avvolgono l'Acquedotto Mediceo: chiuso il passaggio

A causa di un danneggiamento dei tubi innocenti che avvolgono l'Acquedotto Mediceo in seguito al passaggio di un veicolo, questa mattina, 30 maggio, è stato chiuso per sicurezza al traffico il passaggio sotto la storica infrastruttura all'incrocio tra via dei Condotti e via Puccini.

Questa sera, lunedì 30 maggio, alle 21.00, partono i lavori di asfaltatura della rotatoria Le Querciole - che prevedono il divieto di transito notturno sull'area per tre notti - e quindi via dei Condotti diventa l'unica via per il percorso alternativo, da imboccare all'altezza della rotatoria della Lidl a Ghezzano per chi deve andare verso Calci.