Cascina, via Galilei chiusa al traffico per rimozione piante

Lunedì 22 novembre, dalle 8.30 alle 17.30, verrà chiuso a Cascina il tratto di via Galilei tra l'intersezione con via Michelangelo e la rotatoria vicino alla palestra, per effettuare l'abbattimento degli alberi di Gelso (Morus) presenti lungo l'aiuola a centro strada nel tratto di via Galilei. Le piante rimosse saranno sostituite con alberi di una essenza più adatta all'ubicazione: in questo caso è stato deciso di optare per la 'Pyrus Calleryana'.

Si tratta di un albero ornamentale deciduo a portamento piramidale, con rami eretti, rigidi e tozzi, che raggiunge i 5-6 metri di altezza. Abbondante fioritura di colore bianco, che sboccia prima delle foglie. La fioritura è seguita da piccoli frutti tondeggianti. Le foglie sono ovate, coriacee e lucide di colore verde lucente, in autunno assumono toni gialli, arancio e rossi. Tale albero, resistente a tutti i climi italiani, è coltivato per il frutto e per le splendide fioriture, ideale come esemplare isolato, in piccoli giardini e viali. I gelsi attualmente presenti, oltre ad essere alberi dimensionalmente non adatti ad un’aiuola posta nel centro della strada come quella in questione, hanno un ciclo vegetativo molto rigoglioso e ad un altezza e conformazione della chioma non consona al traffico veicolare in situazione di sicurezza. Tali essenze comportano un notevole dispendio di risorse per interventi manutentivi nonché un disagio per gli utenti della strada.