Montopoli, nasconde nel cespuglio 50 grammi di cocaina: arrestato 41enne

I Carabinieri di Pontedera hanno arrestato ieri, 29 ottobre, a San Romano nel Comune di Montopoli, un 41enne con l'accusa di spaccio. L'azione si inserisce negli ordinari controlli del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel dettaglio i militari hanno fermato l'uomo, già sottoposto all'obbligo di presentazione, dopo che lo hanno notato subito dopo aver nascosto in un cespuglio della droga. Si trattava di 50 grammi di cocaina, già suddivisa in 19 dosi. Una volta arrestato il 41enne è stato portato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari e sarà giudicato stamani con rito direttissimo.