Riparte il collegamento Pisa-Berlino dall'aeroporto di Pisa

EasyJet rilancia su Pisa: da oggi sono in vendita i biglietti per la tratta Pisa-Berlino, che segna il ritorno a partire dalla Summer 22 della storica destinazione per la compagnia low cost europea da e per l’aeroporto Galileo Galilei. I ticket saranno in vendita a partire appunto dal 4 febbraio con avvio dell’operatività prevista per il 28 giugno 2022, con frequenza bisettimanale.

EasyJet, che opera dallo scalo pisano dal 2005, rappresenta uno dei principali vettori, operando fino a 9 destinazioni e trasportando più di 700mila passeggeri in periodo pre-Covid. Con Berlino, nella strategia di recupero di traffico, la compagnia aerea va ad aggiungere un importante tassello alla sua offerta di città europee raggiungibili dalla Toscana; nella lista figurano anche gli scali di Londra Gatwick (LGW), Londra Luton (LTN), Parigi Orly (ORY), Manchester e Bristol.

Per Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti: "La notizia dello sviluppo di easyJet, una delle maggiori compagnie low cost europee, è un segnale molto importante per la Toscana ed il suo sistema aeroportuale, quale significativa tappa nella ripresa del traffico aereo".

Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia, ha commentato: "Grazie a questa rotta, la cittá di Pisa, cosí come le altre cittá d’arte toscane, la meravigliosa costa della Versilia e la Maremma saranno ancora piú vicine per i turisti tedeschi e, allo stesso tempo, Berlino diventerá la capitale europea perfetta per il weekend fuori porta dei pisani e dei toscani. Siamo entusiasti di tornare a collegare Pisa e Berlino anche quest’estate, rinnovando il nostro impegno verso uno scalo cosí centrale per il territorio regionale come quello di Pisa".