Riccardo Zucchi è il nuovo rettore dell'Università: gli auguri del sindaco Conti

Ci sono le prime reazioni alla proclamazione dell'esito delle elezioni all'interno dell'Università di Pisa, terminate con la vittoria del professor Riccardo Zucchi, arrivata al secondo turno contro il professor Michele Marroni. Il sindaco Michele Conti rivolge le sue congratulazioni al nuovo rettore: "Ho già avuto modo di augurare al professor Zucchi buon lavoro personalmente, sono sicuro che saprà svolgere al meglio l’importante compito di guidare il nostro Ateneo fino al 2028. Avremo modo di collaborare e di mettere in campo progetti comuni nell’interesse della città, il cui destino si intreccia indissolubilmente con quello dell’università e delle scuole di eccellenza. Ringrazio il Rettore Paolo Mancarella per il grande lavoro fatto in questi anni difficili, permettendo all’Ateneo pisano di crescere nelle classifiche nazionali e internazionali e migliorando, allo stesso tempo, i servizi per gli studenti che scelgono la nostra città per il loro percorso di studi".

"A nome dell’intera comunità accademica della Scuola Superiore Sant’Anna - commenta Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna - desidero esprimere le più sentite felicitazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Riccardo Zucchi, eletto rettore dell’Università di Pisa. Mi complimento con il professore ordinario di Biochimica e presidente della Scuola Interdipartimentale di Medicina, ma anche con l’ex allievo della Scuola Superiore Sant'Anna, dove Riccardo Zucchi ha iniziato la sua brillante carriera come ricercatore universitario. E’ una doppia soddisfazione, quella della nostra comunità. Sono lieta di offrire da subito la mia più ampia collaborazione al rettore Riccardo Zucchi per continuare a valorizzare e far crescere il sistema universitario e della ricerca di Pisa che, nelle sue componenti - l’Ateneo, le Scuole, l’Area di Ricerca Cnr, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e tutti gli altri enti di ricerca - costituisce una rete di eccellenza unica in Italia".

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, si rivolge a Riccardo Zucchi a nome della Regione: "Faccio le mie più vive congratulazioni al professor Riccardo Zucchi che da oggi è il nuovo Magnifico Rettore dell'Università di Pisa. Nell'augurargli buon lavoro voglio ribadirgli la piena disponibilità a proseguire, come Consiglio Regionale della Toscana, il percorso di proficuo confronto e collaborazione che abbiamo già sperimentato negli scorsi anni con il professor Paolo Mancarella, a cui va il mio ringraziamento per tutto quanto fatto in questi anni alla guida dell'Ateneo della città".

"Pisa e la sua Università sono un binomio inscindibile - prosegue il presidente - e questo rapporto deve crescere e rafforzarsi sempre di più così come il dialogo con le altre realtà universitarie e della ricerca che sono presenti in città. Sono sicuro che nel professor Zucchi sia gli studenti, sia le istituzioni troveranno un interlocutore attento e sensibile, in grado di far crescere ulteriormente l'Ateneo e la sua offerta formativa che allarga l'orizzonte non solo alla Toscana ma è in grado di richiamare ragazze e ragazzi dall'intero territorio nazionale. Un ringraziamento, infine, va anche al professor Marroni e al professor Iannaccone che, pur se non eletti in qualità di Rettore, sono certo potranno continuare a dare il loro importantissimo contributo alla crescita dell'Università di Pisa".

"Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni - afferma Elena Meini, consigliere regionale della Lega - al Professore Riccardo Zucchi, per il nuovo incarico di Rettore dell’Università di Pisa. Siamo certi - prosegue - che il docente, raccogliendo l’eredità del suo predecessore Paolo Mancarella, saprà svolgere al meglio l’importante compito affidatogli, contribuendo a rendere ancora più attrattivo l’ateneo pisano. La pandemia sembra essere fortunatamente alle spalle e quindi anche l’Università di Pisa potrà nuovamente ambire ad un giusto sviluppo, purtroppo rallentato dall’avvento del Covid". "Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al professor Riccardo Zucchi eletto rettore dell'Università di Pisa, che ricordiamo essere la prima università toscana e la quarta in Italia tra i mega atenei statali. Siamo certi che il nuovo Rettore sarà in grado di mantenere questo livello d’eccellenza. Da parte nostra ci sarà sempre la disponibilità a collaborare con una così importante istituzione e a facilitarne la sua attività" dichiara Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

Si unisce alle congratulazioni al nuovo rettore anche Matteo Trapani, capogruppo del PD nel Consiglio comunale: "Complimenti al nuovo Magnifico Rettore dell'Università di Pisa, il professor Riccardo Zucchi, e auguri per il duro ma importante lavoro che sarà chiamato a svolgere. L'elezione del professor Zucchi a Rettore ritengo sia una importante notizia per il nostro territorio e per il nostro Ateneo. Territorio che vive ormai da anni in una proficua simbiosi con l'Università di Pisa, sia come motore fondamentale di cultura che come soggetto strategico per lo sviluppo economico, occupazionale e urbanistico".

"Il professor Zucchi ha messo al centro della sua attenzione l'importanza di un rilancio e del dialogo con la città e con gli studenti, unica via per uno sviluppo università-territorio che sia integrato e fruttuoso. Sono certo che questo possa rappresentare un momento di rilancio dell'offerta formativa, culturale, tecnologica, sanitaria e di ricerca della nostra splendida città e dell'Ateneo tutto. Un ringraziamento anche al Professor Mancarella per il lavoro svolto in questi ultimi anni complicati. Nel fare i miei auguri al professor Zucchi, un ringraziamento va anche al professor Marroni e al professor Iannaccone che, col loro mettersi in gioco, hanno generosamente contribuito alla qualità di questa fase elettorale e sono convinto potranno contribuire a questo rilancio sinergico dell'Università e della nostra città".