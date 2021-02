Solidarietà, oltre 3mila euro di buoni spesa Unicoop Firenze consegnati a Cascina

Consegnati a Cascina i buoni spesa Unicoop Firenze per un importo di 3.290 euro, buoni che diventeranno a breve pacchi alimentari per i più poveri.

La pandemia ha aumentato l'emergenza alimentare: sono sempre più numerose le famiglie dove sono venute a mancare le fonti di reddito. Così, nell'ambito della campagna di solidarietà di Unicoop Firenze 'Nessuno Indietro' arriva un altro importante contributo. I buoni sono stati consegnati dal presidente della sezione soci Coop di Cascina, Paolo Brunetti, a Caritas Cascina, S. Vincenzo De Paoli, Misericordia Latignano, Misericordia Calci e Caritas Casciavola, alla presenza dell'assessore al Welfare del Comune di Cascina Giulia Guainai.

"La consegna dei buoni Unicoop Firenze avviene nell'ambito di un rapporto consolidato della sezione soci Coop con le realtà che sul territorio seguono le persone più fragili. Rappresenta un aiuto concreto perché i buoni si trasformeranno presto in pacchi di generi alimentari di prima necessità per chi non ha i soldi per fare la spesa, ma rappresenta anche un segnale di vicinanza a chi si trova in una situazione di disagio, povertà e spesso solitudine" afferma Paolo Brunetti, presidente sezione soci Coop di Cascina.