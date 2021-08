Caccia: dal 17 agosto consegna tesserini venatori

Pisamo comunica che i tesserini venatori relativi all'apertura della caccia per la stagione 2021/2022 saranno in consegna dal 17 agosto fino al 30 settembre. L'utente potrà recarsi presso l'Ufficio Caccia dal lunedì al venerdì. Per il ritiro del tesserino venatorio occorre presentare la seguente documentazione: licenza di caccia valida (per licenza di caccia valida deve intendersi il libretto di porto di fucile per uso caccia con i versamenti annuali regionali e statali di rinnovo del medesimo in corso di validità); Allegato giallo.

Per eventuali contatti telefonici chiamare nei giorni di apertura al pubblico al numero 050/502742. La riconsegna del tesserino venatorio 'stagione 2020/2021' dovrà avvenire contestualmente al ritiro dei nuovi tesserini per la 'stagione venatoria 2021/2022'. I tesserini potranno essere ritirati direttamente dal cacciatore o da un suo delegato (munito di delega disponibile sul sito) previa esibizione del porto d'armi per uso di caccia, del tesserino 'giallo' (allegato al porto d’armi) della ricevuta dei versamenti effettuati per le tasse governative e regionale e la quota di iscrizione ATC.

Per evitare code, e nel completo rispetto delle misure Covid-19, in alternativa al tradizionale tesserino cartaceo, è possibile l'utilizzo del Tesserino Venatorio Digitale App 'Toscaccia' (https://supporto.toscaccia.it/ ) che oltre a essere gratuito, può essere attivato online senza doversi recare agli sportelli comunali. Tale applicativo contiene tutte le specifiche necessarie alla registrazione delle giornate di caccia, ai luoghi prescelti e alla segnalazione dei capi abbattuti, nonché alle procedure di registrazione della mobilità venatoria già contenute nel Tesserino Venatorio tradizionale cartaceo.