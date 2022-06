Rinnovato il consiglio del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte

Valorizzare il borgo di Santa Maria a Monte e le sue attività commerciali per renderlo sempre più attrattivo e fruibile. Con questi obiettivi lavorerà il nuovo consiglio direttivo del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, che ha rinnovato i suoi organi eleggendo Silvio Tempestini, titolare del ristorante Ambra Nera e già membro del direttivo, nella carica di presidente. Ad affiancarlo, 10 attività che lavoreranno in piena sinergia con Confcommercio Provincia di Pisa.

"Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente e alla sua squadra che si metteranno immediatamente al lavoro al servizio di Santa Maria a Monte, e ringraziamo il presidente uscente Fulvio Pratesi per l'impegno e la dedizione messi in campo nel corso del suo mandato", afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Le nostre imprese vivono un momento quantomai delicato e affrontano quotidianamente lo shock dovuto all'aumento dei prezzi di materie prime e caro-energia, dopo i mesi di estrema difficoltà della pandemia. In questo contesto è ammirevole vedere un gruppo di imprenditori che si mettono in gioco per valorizzare il territorio".

"Siamo convinti che Santa Maria a Monte e il suo territorio abbiano grandi potenzialità di sviluppo, sia commerciale che turistico, e insieme al consiglio direttivo lavoreremo proprio in questa direzione", dichiara il nuovo presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, Silvio Tempestini. "Il nostro percorso, aperto a tutte le attività che vorranno aderire, parte proprio dall'impegno di chi vive e lavora sul territorio e punta a valorizzarne le eccellenze, anche attraverso iniziative ed eventi".

Ecco i componenti del Centro commerciale naturale di Santa Maria a Monte: Silvio Tempestini (Ristorante Ambra Nera), Serenella Petri (Gelateria del Borgo), Daniele Nespeca (Birrificio Aries), Fulvio Pratesi (Tapassion 2.0), Francesco Mazzanti (Metalvetro), Dania Pippi (Agriapicoltura Signorini), Maurizio Parrini (Scuderie Villa Mori), Giovanni Belei (Art Suite Gallery). Dario Novi (Tesori Tipici Campani e Toscani), Simona Valori (Atelier sartoria Simona Valori).