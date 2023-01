Nuovo consiglio direttivo per i Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa

Si è tenuta presso la sede di Confcommercio Pisa in via Chiassatello l'assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Pisa. Confermato nella carica di presidente Francesco Ciampi, dal 2015 alla guida del gruppo e da quattro anni presidente regionale dei Giovani Imprenditori Confcommercio, che potrà contare su una squadra di otto imprenditori e professionisti.

“Ringrazio i miei colleghi e l'intera struttura di Confcommercio Pisa per la fiducia - afferma emozionato Ciampi - siamo già al lavoro per organizzare il grande ritorno del Premio Giovani Imprenditori, che si terrà a Pisa venerdì 24 marzo. La sedicesima edizione avrà come tema 'Generazioni a confronto', e vedrà protagoniste alcune case history di gestione aziendale intergenerazionale di successo. Vorremmo inoltre riprendere il format Imprenditour, che negli ultimi anni ci ha permesso di entrare in contatto con numerose realtà imprenditoriali del nostro terrritorio, oltre a offrire interessanti opportunità di formazione”.

“Il focus delle nostre attività dovrà essere il recupero del contatto diretto con aziende e imprenditori che purtroppo è mancato nel lungo periodo della pandemia, affiancando l'attività tradizionale ai nuovi canali di comunicazione digitale per diffondere la cultura di impresa, magari già a partire dalle scuole e dalle università”.

Al presidente Ciampi le congratulazioni di Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, presidente e direttore di Confcommercio Pisa: “Le imprese giovanili rappresentano il 7,5% del tessuto economico della nostra provincia ed è importante avere un network che attraverso il supporto del referente Confcommercio Pisa Luca Favilli promuova progetti e attività dedicati alle giovani realtà imprenditoriali. I migliori auguri di buon lavoro al presidente e alla sua squadra, già a partire dalla prossima edizione del premio Giovani Imprenditori”.

Il consiglio direttivo del gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa è composto dal presidente Francesco Ciampi (Omnia Serramenti&Outdoor), dai vicepresidenti Nicola Benincasa (Turbobusiness) e Cristina Licari (Style'n Travel), e dai consiglieri Federico Manetti (IPark Pisa), Gianluca Faccini (Tradycom Group), Lorenzo Nucci (Innovo Group), Lorenzo Nuti (Enzo Boutique), Fausto Bigongiali (Jeffer Cocktails&Friends), Elisa Renda (Elisir B&B).