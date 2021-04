San Giuliano Terme, comunicato l'elenco delle attività ammesse ai contributi straordinari

In seguito alla determina dirigenziale 260 del 2021, è stato pubblicato l'elenco delle istanze ammesse (e non ammesse) alla concessione del contributo straordinario per l'emergenza Covid-19 per quel che riguarda le attività produttive. Il contributo sarà liquidato direttamente sul conto corrente segnalato al momento della presentazione della domanda. L'amministrazione comunale ha stanziato 125.488,76 euro per il sostegno alle attività produttive, mentre altre risorse sono già state dedicate alle associazioni culturali e alle associazioni sportive dilettantistiche. Per informazioni è possibile rivolgersi al Suap (Sportello unico attività produttive) al numero 050 819278.

"Si è concluso anche il lavoro per l'erogazione dei contributi per l'emergenza Covid-19 alle attività produttive di San Giuliano Terme - commentano il vicesindaco con delega alle Attività produttive, Lucia Scatena, e il sindaco Sergio Di Maio - è il terzo avviso che abbiamo messo a disposizione del tessuto produttivo, culturale e associazionistico del comune, frutto di una precisa scelta di supportare economicamente chi sta subendo perdite a causa della pandemia. Siamo consapevoli che il contributo non possa ripianare completamente situazioni di difficoltà, ma ci teniamo a essere presenti come amministrazione comunale, vicini ai problemi di persone e professionisti, intervenendo come possibile affinché nessuno resti indietro. Ringraziamo gli uffici per il lavoro".