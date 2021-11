Ambiente: pubblicato il bando per le associazioni animaliste di volontariato

Sono in arrivo i contributi per le associazioni animaliste di volontariato. E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando per accedere ai contributi alle associazioni che si occupano della cura e della tutela degli animali per le attività svolte nel corso del 2021 a supporto e in collaborazione con lo Sportello tutela degli animali e il canile sanitario comprensoriale. Il contributo totale erogato dal Comune di Pisa è pari a 30.000 euro. A ciascuna associazione verrà concesso un contributo calcolato sulla base della sommatoria dei punteggi di merito totalizzati, che tuttavia non potrà superare l’importo di 10.000 euro.

Per partecipare al bando c’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 26 novembre. Il testo integrale del bando e il modulo di domanda scaricabile si trovano sul sito web del Comune (nella sezione Profilo committente e altri bandi - Gare, procedure negoziate e affidamenti - Avvisi pubblici in corso) oppure possono essere ritirati all’Ufficio Tutela Animali (via del Moro 2, su appuntamento chiamando il numero 050 910414) o presso l’Urp del Comune di Pisa (su appuntamento, chiamando il numero 050 910320).

La domanda di partecipazione al bando deve essere inoltrata all’amministrazione con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Lungarno Galileo Galilei n. 43 con ingresso da Piazza XX Settembre che riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 effettuando la prenotazione solamente al numero 050910320.

- spedizione a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Pisa - Direzione Ambiente - via del Moro n. 2 - 56125 Pisa PI

- tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella postale digitale certificata dell’Amministrazione: comune.pisa@postacert.toscana.it

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’U.O. Tutela Animali ai seguenti recapiti: telefono 050 910414; email animali@comune.pisa.it.