Volterra, assegnati 10mila euro di contributi alle associazioni del territorio

Assegnati dal Comune di Volterra 10mila euro alle associazioni del territorio per le attività svolte nel 2021. “Continuiamo a investire in cultura per il bene del nostro territorio - afferma l’assessore alle Culture Dario Danti - e il Comune di Volterra sta mettendo in campo tante risorse, sia economiche che umane. Valorizzare le associazioni culturali di Volterra è stato, è e sarà sempre la priorità dell’amministrazione comunale".



Ecco le associazioni destinatarie delle risorse, con il relativo contributo assegnato: Associazione Ultima Frontiera 400 euro; Montag Teatro dell'anima 540 euro; Associazione Amici di Mazzolla 720 euro; Associazione Muse Artiterapie 590 euro; Associazione VaiOltre! 720 euro; Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti volterrani 450 euro; Comitato delle Contrade Città di Volterra 720 euro; Università della Libera età 640 euro; Coretto dei Pinguini 600 euro; Anima Silvae 540 euro; Corale Puccini 590 euro; ProLoco Saline di Volterra 650 euro; Accademia della Musica 610 euro; Compagnia dei Balestrieri della Città di Volterra 720 euro; Associazione Lead In 590 euro; Gruppo Storico Sbandieratori e Balestrieri 720 euro; Associazione ProVolterra 200 euro.

L’amministrazione comunale ha soddisfatto le domande pervenute secondo una graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri: 1) contributo alla promozione e valorizzazione del territorio (massimo 10 punti); 2) qualità artistica e professionale (massimo 10 punti); 3) integrazione con altre iniziative di valorizzazione culturale (massimo 20 punti); 4) valorizzazione delle tradizioni (massimo 5 punti); 5) capacità di innovazione (massimo 5 punti).