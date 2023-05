Contributi per chi frequenta le scuole d’infanzia paritarie: pubblicato il bando

Pubblicato sul sito web del Comune di Pisa l’avviso per l’assegnazione di un contributo destinato alla riduzione delle rette/tariffe applicate dalle scuole d’infanzia paritarie private presenti sul territorio comunale, attraverso rimborsi alle famiglie relativamente agli a.e. 2022/2023.

L’avviso è consultabile al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ ufficio/contributi-miur-3-6- anni. Il contributo può essere richiesto dal genitore o dal rappresentante di bambini/e residenti nel Comune di Pisa e in età utile per la frequenza della scuola dell'infanzia (nati dal 01/01/2017 fino al 30/04/2020), che:

- abbia iscritto il bambino/a ad una scuola dell'infanzia privata paritaria sita nel Comune di Pisa per l'a.s. 2022/2023;

- al momento della presentazione della documentazione di spesa, abbia versato le rette e che sia in possesso delle relative ricevute di pagamento;

- l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario o minorenne, nei casi previsti, in corso di validità, non sia superiore ad 34.000,00 euro;

- al minore non siano destinati altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.

Dovrà essere presentata una domanda per ogni genitore e/o rappresentante pagante.

La domanda potrà essere presentata fino alle ore 12.00 di lunedì 03 luglio 2023 e dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al sito del Comune nella sezione 'scuola' al link https://servizi.comune. pisa.it.

Per accedere al sistema on line è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità), CIE (Carta Identità Elettronica) o TSN (Tessera Sanitaria Nazionale).

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail: dirittoallostudio@ comune.pisa.it oppure telefonare ai numeri 050910739-717-718. Gli uffici ricevono inoltre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e i pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.