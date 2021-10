Controlli anti-spaccio in zona stazione: denunciato ed espulso un 31enne

Nel pomeriggio di ieri, 26 ottobre, Polizia e forze dell'ordine hanno svolto in centro a Pisa tra stazione, piazza Vittorio Emanuele II e vie limitrofe, dei servizi straordinari di controllo del territorio per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati di microcriminalità.

Al termine delle operazioni sono state 46 le persone identificate. Denunciato per detenzione di 10 di hashish, diviso in dosi, un cittadino tunisino 31enne. L'uomo, dopo le formalità di rito in ordine al sequestro dello stupefacente ed alla denuncia alla Procura della Repubblica, è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura che ha avviato nei suoi confronti le procedure di espulsione dal territorio nazionale.