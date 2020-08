Controlli dei Carabinieri con i cani antidroga: una persona arrestata e una denunciata

Una persona denunciata e una arrestata. E' il bilancio dell'operazione compiuta ieri, 25 agosto, dai Carabinieri di Pisa con la partecipazione delle stazioni dipendenti, del personale della sezione operativa, del 6° Battaglione 'Toscana' di Firenze e di un’unità cinofila antidroga del Nucleo di San Rossore.

Nel corso dei controlli, in particolare, è stato arrestato un italiano di 59 anni, che doveva scontare una condanna di 3 anni e 7 mesi di reclusione in esecuzione di un provvedimento di pena per reati contro il patrimonio, emesso dalla Procura di Pisa. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato condotto presso il carcere di Pisa. Sempre durante lo svolgimento del servizio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria un tunisino di 40 anni, per aver ceduto, in Viale Gramsci, un grammo di eroina ad un giovane del luogo.