Controlli dei Carabinieri: due persone denunciate

Due persone denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Pisa durante un servizio di controllo del territorio di competenza.





La prima è stata fermata alla guida della propria auto e ha rifiutato di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. E' stata dunque denunciata per il rifiuto e, poiché sorpresa in possesso anche di una modica quantità di marijuana, è stata segnalata alla Prefettura.La patente di guida è stata ritirata e lo stupefacente sequestrato.L’altra persona denunciata invece è stata sorpresa in possesso di un coltello a serramanico, che è stato sottoposto a sequestro.