Sicurezza, controlli a tappeto delle forze dell'ordine in centro

Controlli nella giornata di ieri, 8 aprile, nel centro cittadino e in zona stazione da parte della Polizia di Stato di Pisa, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato di Firenze, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia municipale, finalizzati alla repressione del fenomeno della presenza irregolare di stranieri, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e della vendita abusiva di bevande alcoliche nonché alla prevenzione dei reati di microcriminalità ed alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’epidemia da Covid -19.

Nel pomeriggio, nell’area compresa tra la Stazione di Pisa Centrale e Corso Italia e aree limitrofe, sono state identificate 43 persone e controllati 13 veicoli. Tra gli identificati un 40enne, accompagnato in Questura per la notifica di una citazione a giudizio da parte del Tribunale di Pisa in quanto imputato.

Nella serata il servizio è proseguito in particolare nell’area compresa tra la Stazione di Pisa Centrale e piazza Vittorio Emanuele II, piazza delle Vettovaglie e vie limitrofe. Sono state identificate 25 persone, tra cui una 22enne ricercata perché da sottoporre alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Pontedera. La giovane è stata accompagnata in Questura per la notifica del provvedimento giudiziario. Controllato inoltre un esercizio commerciale senza rilevare ulteriori criticità di sorta.