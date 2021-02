Controlli anti-Covid della Polizia: sanzionate 14 persone nella movida del centro città

Intenso lavoro in questa settimana ormai quasi conclusa per gli agenti della Questura di Pisa impegnati per il contenimento del virus Covid-19, tramite la verifica del flusso di persone che transitano nei principali punti di interesse della città e di eventuali assembramenti. Sono state controllate 1587 persone. Solo nella giornata di ieri, nell’ambito dei controlli per la movida del centro storico, sono state sanzionate 14 persone, che non rispettavano le disposizioni anti-Covid.

Quotidianamente, nel territorio di Pisa e provincia, sono stati effettuati specifici servizi di vigilanza e controllo, disposti con ordinanza del questore, alle fermate degli autobus e davanti ai plessi scolastici al fine di verificare la regolarità dei flussi degli studenti in relazione alla riapertura delle scuole. "Nessuna segnalazione di assembramenti è pervenuta e l’ingresso degli alunni è risultato regolare" sottolineano dalla Questura.