Controlli a Pisa e in provincia: denunciate tre persone

I carabinieri del Comando provinciale, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio ad ampio raggio, hanno denunciato in stato di libertà 3 persone, nei territori della Compagnia di Pisa e San Miniato. A Pisa in particolare i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere una persona extracomunitaria, senza fissa dimora e gravata da precedenti di polizia, poiché, controllato nel centro cittadino, è stata sorpresa in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 16 centimetri.

A San Miniato i carabinieri hanno deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura due giovani per porto di armi o oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Nello specifico, i militari hanno sottoposto a controllo i due giovani che sono stati sorpresi in possesso di due coltelli a serramanico, entrambi della lunghezza di circa 20 centimetri e di un involucro contenente droga del peso di circa 4 grammi.