Alla guida sotto l'effetto di alcol: due conducenti denunciati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno effettuato un servizio di controllo del territorio dedicato, più in generale, all’accertamento del rispetto delle corrette condotte di guida su strada.

Nel corso del servizio i militari hanno sottoposto a controllo, avvalendosi del test con etilometro, un conducente, riscontrando un tasso alcolemico pari a 1,09 g/l, ben oltre il limite consentito.

Nei suoi confronti è scattato il deferimento in stato di libertà all'autorità giudiziaria locale e gli è stata ritirata la patente di guida.

Inoltre, alla stessa persona, durante il controllo, è stato contestato il possesso di cocaina e, pertanto, è stata anche segnalata alla Prefettura, per uso personale.



Successivamente, in un’altra circostanza, è stato sottoposto al test con etilometro un altro conducente, risultato positivo allo stato di ebbrezza alcolica con un tasso di 0,83 g/l. Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata.