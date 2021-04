Controlli in città e sul litorale: due persone multate perchè senza mascherina, espulsione per due irregolari

Controllo straordinario del territorio nel pomeriggio di ieri, 16 aprile, da parte dalle pattuglie della Questura e della Polizia locale di Pisa, con i rinforzi provenienti dal Reparto Prevenzione Crimine e del Nucleo cinofili della Polizia di Stato di Firenze. Il dispositivo, coordinato da un commissario della Questura, ha passato al setaccio il centro storico, con particolare riguardo alla zona delle Vettovaglie, per poi spostarsi in zona stazione ed infine sul litorale.





In totale sono stati controllati 94 persone e 23 veicoli, questi ultimi soprattutto sul litorale; in città oltre alle persone, controllati anche 12 esercizi commerciali per la verifica del rispetto della normativa anti-Covid. Nessuna irregolarità per i negozi, due invece le persone multate perchéSequestrata una dose di cocaina e denunciato un 32enne per guida in stato di ebbrezza.Nella zona della stazione effettuati controlli coi cinofili nelle gallerie di viale Gramsci e nei dintorni della ferrovia, nel parcheggio di via Quarantola e in via dei Cappuccini. Accompagnati in Questura per accertamenti 4 nordafricani, per due dei quali (tunisini rispettivamente di 33 e di 30 anni) avviate le pratiche di espulsione dal territorio nazionale perché non in regola con le norme di soggiorno.