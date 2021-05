Controlli della Polizia a Pisa: due avvisi orali ad altrettanti pregiudicati

La Polizia di Stato di Pisa ha eseguito ieri, 11 maggio, straordinari servizi di controllo del territorio in aggiunta alle volanti ordinariamente dislocate dalla Questura con 3 equipaggi del Reparto Prevenzione crimine della Polizia di Stato di Firenze. In mattinata l'attenzione si è concentrata in varie zone come Stazione, Riglione, Porta Fiorentina e Porta a Mare. In tutto sono state controllate 39 persone e 11 veicoli, con spiccate 2 sanzioni al Codice della strada per mancata revisione del veicolo e uso di cellulare alla guida. Nessuna contravvenzione alla normativa anti-Covid.

La divisione Polizia Anticrimine della Questura inoltre, nelle ultime 24 ore, ha concluso il procedimento finalizzato alla irrogazione della misura di prevenzione dell’avviso orale aggravato, previsto dal Codice antimafia, nei confronti di altrettanti pregiudicati residenti in provincia. Il Questore ha firmato i relativi provvedimenti per due residenti, uno a Montopoli e l'altro a Pisa: il primo è un 56enne con plurimi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, destinatario di avviso orale a cambiare condotta di vita con le prescrizioni ulteriori di non possedere armi, neanche giocattolo, né artifizi pirotecnici; il secondo è un pisano di 44 anni sempre con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti. In caso di reiterazione dei reati potranno essere proposti per la Sorveglianza Speciale di Pubblica sicurezza.