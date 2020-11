Controlli a Pontedera, cittadini diligenti: solo spostamenti necessari

Un sabato notte di controlli straordinari da parte della Polizia Locale di Pontedera che, insieme alla Polizia di Stato, ha messo in campo numerose pattuglie finalizzate in primo luogo al rispetto del cosiddetto 'coprifuoco', in secondo luogo alla prevenzione di eventuali furti nelle abitazioni.

Controlli minuziosi sono stati effettuati in zona stazione e zone limitrofe. Quattro cittadini extracomunitari sono stati fermati, identificati e controllati.

Inoltre sono state predisposte pattuglie all'uscita della superstrada Fi-Pi-Li, fermando e controllando i veicoli in transito.

Perlustrazioni anche nelle frazioni e nella zona industriale.

Il servizio, iniziato nella tarda serata di sabato, 21 novembre, e terminato nella notte, ha permesso di stilare un resoconto positivo: i cittadini hanno rispettato quanto indicato dal Governo, spostandosi solo nei casi previsti.

Tali servizi proseguiranno al fine di garantire un controllo capillare del territorio e maggiore sicurezza per la popolazione.