Sicurezza: nei controlli sequestrati 2mila articoli e verificati decine di Green pass

Ferragosto di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia Municipale, in collaborazione con la Questura di Pisa, con interventi in città e sul litorale. Le pattuglie della Polizia municipale, raddoppiate per il fine settimana, sono state impegnate su diversi fronti sul territorio comunale. In relazione ai servizi di prevenzione al commercio abusivo, nel corso di attività in piazza Duomo e sul litorale, sono stati sequestrati circa 2.000 articoli di merce contraffatta, tra occhiali, borse, accendini, collane, braccialetti, oltre a giocattoli, articoli elettronici e di telefonia e orologi.

In città, grazie a un intervento congiunto con la Polizia di Stato, in piazza della Stazione una pattuglia è intervenuta per l’aggressione con arma da taglio ai danni di alcuni militari da parte di un soggetto senza fissa dimora. Numerosi interventi per il rispetto delle norme antibivacco e per la rimozione di numerose auto poste a ostacolare il traffico e i passi carrabili. Le pattuglie sono poi intervenute su diversi incidenti stradali avvenuti nel fine settimana. Sul litorale, l’attenzione maggiore è stata dedicata alla sosta selvaggia sui viali interni, in corrispondenza degli accessi alle aree boscate, per garantire l’accesso in caso di incendio per l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso. Sono state elevate numerose sanzioni ed effettuate alcune rimozioni.

Un’attenzione particolare da parte degli agenti del Comando provinciale dei Carabinieri è stata rivolta al rispetto delle misure di contenimento della pandemia in atto, con lo scopo di scongiurare il più possibile assembramenti tra i vacanzieri e verificare la corretta attuazione delle norme in materia di Green pass (65 controlli). In tale contesto fondamentale è stato l’ausilio ai servizi degli elicotteri dei Carabinieri dislocati presso l’aeroporto San Giusto di Pisa, che in collegamento con le pattuglie presenti sul territorio, comunicavano prontamente eventuali criticità riscontrate durante i voli di controllo. Il servizio di supporto aereo ha sorvolato le principali arterie stradali, il tratto costiero tirrenico e l’area interessata dall’incendio boschivo di Vicopisano, effettuando nell’occasione rilievi aereofotografici.

Nella sera tra sabato e domenica, particolare attenzione è stata rivolta alle cosiddette 'spiaggiate di Ferragosto', laddove sugli arenili, gli agenti, con l’ausilio del quad, già dal pomeriggio del sabato hanno iniziato ad avvisare e allontanare gli utenti facendo rispettare le norme che vietano il campeggio e l’accensione dei fuochi sugli arenili, essendo aree in zona Parco e quindi sottoposte a vincolo paesaggistico. Si è poi concluso con un incidente stradale a Pisa, che ha causato il ferimento di un motociclista, il furto di un’auto modello Smart avvenuto sul litorale, ad opera di due giovani, uno da poco maggiorenne, ma non in possesso di patente di guida, e l’altro minorenne. L’auto è stata riconsegnata al proprietario. I due sono stati deferiti all’autorità giudiziaria, il minorenne alla Magistratura presso la Procura della Repubblica per i Minori di Firenze.