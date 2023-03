Controlli dei Carabinieri sulle strade: quattro persone denunciate

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno effettuato un ampio servizio di controllo del territorio di competenza, finalizzato, più in generale, alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, al contrasto dell’immigrazione irregolare ella verifica delle condotte di guida. I militari hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente una persona che, sottoposta a controllo, è stata sorpresa in possesso di quasi 14 grammi di marijuana.

Successivamente, i Carabinieri hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza. Il soggetto, sottoposto a controllo con etilometro, alla guida di motociclo, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,12 g/l. Gli è stata ritirata la patente di guida. Proseguendo, i militari hanno segnalato una persona straniera per soggiorno illegale nel territorio italiano. Il soggetto era destinatario di un decreto di espulsione del prefetto di Lucca e di un ordine di lasciare il territorio nazionale del questore di Potenza, entrambi notificati nel 2021.

Infine, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo un conducente che, alla guida della propria automobile, mostrava sintomatologia assimilabile all’assunzione di sostanze stupefacenti. L'uomo si è rifiutato di sottoporsi ai controlli sanitari e, pertanto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato.