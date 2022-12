L'arte come ponte tra culture: firmata la convenzione tra Pontedera e il Marocco

Arte e cultura come ponti e legami fra territori. E' stata firmata venerdì 9 dicembre la convenzione tra il Centrum Sete Sois Sete Luas e la città marocchina di Azemmour che consentirà, tramite la donazione di un terreno, la nascita di una sede del centro, nato e cresciuto a Pontedera e che ormai, grazie all'omonimo Festival ha creato una vastissima rete culturale con città e Paesi stranieri, nella nazione nordafricana.

Un passaggio importante, preceduto da un ricevimento che si è svolto nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli. Presenti il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, Mustapha Ed Baidori, vicesindaco di Azemmour, Arres Abdelahrame, rappresentante del ministero della cultura del Marocco e della delegazione di El Jadida, Marco Abbondanza, direttore di Sete Sois. Per Pontedera è arrivato anche un dono significativo, con un'opera consegnata nelle mani del sindaco, da parte della pittrice Zhour Manani, della quale, proprio nella serata del 9 dicembre, si è inaugurata la mostra d'arte 'Nostalgies'.

"Arte e cultura sono elementi di internazionalità che uniscono comunità e Paesi - ha sottolineato Franconi - la convenzione che verrà firmata e che consentirà al Sete Sois di aprire una sede in Marocco è per noi motivo di onore e soddisfazione. La posa della prima pietra sarà un momento che legherà due città e due territori nel nome dell'arte e della cultura". Il sindaco, che ha donato ai rappresentanti delle istituzioni marocchine alcuni volumi sull'arte e la storia cittadina, ha anche sottolineato il ruolo avuto dal Festival Sete Sois in questi anni "esportando cultura e il nome di Pontedera nel Mondo" e ha ricordato come il 2025 sarà l'anno nel quale la città e la Valdera metteranno in primissimo piano proprio la cultura come motore di sviluppo di un intero territorio.