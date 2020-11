Commercio in lutto: se ne va Gisberto Moisè, storico pizzaiolo pisano

Pisa piange un altro dei pilastri della sua storia commerciale e del suo tessuto sociale. Dopo il cordoglio per la scomparsa di Roberto Salvini, storico proprietario dell'omonimo bar-chalet situato all'inizio del Viale delle Piagge, la città saluta per l'ultima volta un altro gigante della ristorazione 'di un tempo': Gisberto Moisè, per decenni protagonista in centro con il suo castagnaccio e la pizza, servita nel locale Pizzeria da Moisè in Viale Bonaini. Il suo ricordo, affettuoso e commosso, è affidato alla lettera della nipote Marzia. A lei e a tutta la famiglia vanno le condoglianze della redazione.

"Durante la guerra Gisberto veniva a Pisa da Altopascio (Lucca) in bicicletta tutte le mattine e apriva la bottega (così la chiamava) che era situata in Via Sant’Anna e faceva il castagnaccio. Da Altopascio, località Chimenti, provenivano tutti i pizzaioli pisani: Montino, Nando, Ghimenti. Dopo la fine della guerra con la mamma Iolanda, il babbo Tito e la sorella Armida aprirono un locale 'sulla barriera' (come diceva lui): veniva chiamata così la zona della stazione".

Il ricordo di Marzia prosegue: "'Ai suoi tempi' tutti erano amici, si confrontavano sui prezzi da tenere e sulle giornate di chiusura dell’attività perché Pisa non poteva avere nessuna pizzeria chiusa, al pisano la pizza doveva esser garantita. La sua Pisa, nella quale ha partecipato tanto e attivamente anche con il calcio e con la scuderia di cavalli. Già: il calcio di altri tempi, dell’amico Anconetani, di Gerbi e Posarelli. Una città ricca di persone che amavano il proprio lavoro e ogni giorno costantemente con dedizione e lealtà hanno portato avanti il proprio mestiere, come nonno Gisberto".

"Tante generazioni sono passate a prendere un quartino al volo con un bicchiere di spuma e anche i figli Pierangelo, Michela e Brunero hanno lavorato per diversi anni al suo fianco (quest’ultimo la gestisce attualmente)". Una vita intera spesa al servizio dei clienti, insieme alla compagna: "La moglie Marida è sempre stata presente, in tutto. Ed era l’unica a cui 'permetteva' di preparare la cecina. C’era sempre un sorriso per chi entrava, uno scambio di battute e se stava sfornando la cecina non mancava di offrirne un pezzo al volo al cliente per sapere il suo parere". "Negli ultimi anni veniva di rado perchè l’età stava avanzando ma i suoi pensieri erano sempre per quella pizzeria che gli ha permesso di crescere nel lavoro, umanamente e gli ha regalato grandi soddisfazioni. Tanti i clienti che con gli anni sono diventati amici: spesso leggendo un ordine sapeva per chi fossero le pizze, ormai erano tutti di famiglia".

Il saluto finale: "A tutti questi amici Gisberto direbbe 'Grazie', per essersi fidati di lui e avergli permesso di preparargli la pizza per tanti tanti e tanti anni. E ovviamente vi saluta da dietro al bancone, davanti al forno a legna con grembiule e cappello!".