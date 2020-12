Coronavirus a Castelfranco di Sotto: riparte la distribuzione delle mascherine

Riprende la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Toscana nel comune di Castelfranco di Sotto. Per tutti coloro che non hanno ritirato il kit nei giorni 10-14 novembre (prima tranche di distribuzione), sarà consegnato gratuitamente un kit di 5 mascherine ad abitante. Per quelli che hanno già ritirato le mascherine nel periodo 10-14 novembre, saranno consegnati 1, 2 o 3 kit a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare.

In questa fase difficile dell’emergenza sanitaria l’utilizzo della mascherina è una precauzione di fondamentale importanza sia al chiuso che all’aperto per proteggere se stessi e gli altri dal contagio del virus.

Per il Capoluogo, i punti di consegna sono organizzati dal Comitato del Palio e dalle Contrade:

- residenti nel CENTRO STORICO postazione presso la sede del Comitato Via R. Bertoncini n. 39 da martedì 15 a venerdì 18 dicembre in orario 18-20. Sabato 19 dicembre in orario 9-12.30 e 15-18;

- residenti nella zona della CONTRADA SAN PIETRO A VIGESIMO postazione presso la sede Via Anna Magnani 10, da martedì 15 a venerdì 18 dicembre in orario 16-20. Sabato 19 dicembre orario continuato 9-20;

- residenti nella zona della CONTRADA SAN MICHELE postazione presso la sede Via Biagi n. 6, da martedì 15 a venerdì 18 dicembre in orario 18-20. Sabato 19 dicembre orario continuato 9-20;

- residenti nella zona della CONTRADA SAN BARTOLOMEO postazione presso la sede Via Fratelli Rosselli n. 6, da martedì 15 a venerdì 18 dicembre in orario 16-20. Sabato 19 dicembre orario continuato 9-20;

- residenti nella zona della CONTRADA SAN MARTINO postazione presso la sede Via De Gasperi n. 38 da martedì 15 a venerdì 18 dicembre ore 18-20. Sabato 19 dicembre orario continuato 9-20

Per i residenti nelle Frazioni il punto di consegna è presso la P.A. Croce Bianca di Orentano, in Via della Repubblica n. 4 . Da lunedì 14 a sabato 19 dicembre: in orario 9-13 e 15-19.

Modalità

Il ritiro delle mascherine dovrà essere effettuato da una sola persona per ogni nucleo familiare, presentando la tessera sanitaria. Sarà possibile ritirare i kit anche per parenti, amici o vicini, sempre presentando la tessera sanitaria o una delega.

Le mascherine sono sufficienti per tutti i cittadini di Castelfranco di Sotto. Pertanto si consiglia di non affollarsi nelle prime ore di consegna e di mantenere il distanziamento fra le persone qualora si creino file. Per tutti coloro che non possano ritirare le mascherine, personalmente o tramite amici e familiari (per motivi di salute, assenza o obbligo di isolamento), l’Amministrazione attiverà la consegna a domicilio tramite le associazioni di Protezione Civile.